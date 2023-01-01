100 دولار جامايكي إلى دولار ليبيري

تحويل JMD إلى LRD بسعر الصرف الحقيقي

١٠٠ jmd
١٢٢٫٥٣ lrd

1.00000 JMD = 1.22534 LRD

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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JMD إلى LRD مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JMD → 0 LRD
Mid market rate

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أعلى العملات

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1USD1149.8551.583781.372250.943918.98360.8220641.3716
1JPY0.0066731210.01056880.009157190.006298820.126680.005485730.00915285
1AUD0.631494.618410.8664390.59599811.98620.5190510.866028
1SGD0.72873109.2041.1541510.68787113.83390.5990630.999526

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى دولار ليبيري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LRD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى LRD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

JMD إلى USD

JMD إلى JPY

JMD إلى AUD

JMD إلى SGD

JMD إلى EUR

JMD إلى ZAR

JMD إلى GBP

JMD إلى CAD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / دولار ليبري
1 JMD1.22534 LRD
5 JMD6.12670 LRD
10 JMD12.25340 LRD
20 JMD24.50680 LRD
50 JMD61.26700 LRD
100 JMD122.53400 LRD
250 JMD306.33500 LRD
500 JMD612.67000 LRD
1000 JMD1225.34000 LRD
2000 JMD2450.68000 LRD
5000 JMD6126.70000 LRD
10000 JMD12253.40000 LRD
معدلات التحويل دولار ليبري / دولار جامايكي
1 LRD0.81610 JMD
5 LRD4.08049 JMD
10 LRD8.16099 JMD
20 LRD16.32198 JMD
50 LRD40.80495 JMD
100 LRD81.60990 JMD
250 LRD204.02475 JMD
500 LRD408.04950 JMD
1000 LRD816.09900 JMD
2000 LRD1632.19800 JMD
5000 LRD4080.49500 JMD
10000 LRD8160.99000 JMD