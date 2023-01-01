دولار جامايكي إلى سيدي غاني

تحويل JMD إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
72.03 ghs

1.00000 JMD = 0.07203 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 15:57 UTC
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JMD إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 GHS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.866951.066388.64631.437961.660130.9632518.3021
1GBP1.1534711.23005102.261.658781.915071.1110821.1127
1USD0.937850.812975183.13451.348551.55690.9033517.1641
1INR0.01128080.009779030.012028710.01622130.01872750.01086610.206462

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

JMD إلى USD

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JMD إلى SGD

JMD إلى EUR

JMD إلى ZAR

JMD إلى GBP

JMD إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / Ghanaian Cedi
1 JMD0.07203 GHS
5 JMD0.36013 GHS
10 JMD0.72026 GHS
20 JMD1.44051 GHS
50 JMD3.60128 GHS
100 JMD7.20257 GHS
250 JMD18.00643 GHS
500 JMD36.01285 GHS
1000 JMD72.02570 GHS
2000 JMD144.05140 GHS
5000 JMD360.12850 GHS
10000 JMD720.25700 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / دولار جامايكي
1 GHS13.88390 JMD
5 GHS69.41950 JMD
10 GHS138.83900 JMD
20 GHS277.67800 JMD
50 GHS694.19500 JMD
100 GHS1388.39000 JMD
250 GHS3470.97500 JMD
500 GHS6941.95000 JMD
1000 GHS13883.90000 JMD
2000 GHS27767.80000 JMD
5000 GHS69419.50000 JMD
10000 GHS138839.00000 JMD