1 دولار جامايكي إلى سيدي غاني

تحويل JMD إلى GHS بسعر الصرف الحقيقي

١ jmd
٠٫٠٨ ghs

1.00000 JMD = 0.07519 GHS

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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JMD إلى GHS مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JMD → 0 GHS
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى سيدي غاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GHS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى GHS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

JMD إلى USD

JMD إلى JPY

JMD إلى AUD

JMD إلى SGD

JMD إلى EUR

JMD إلى ZAR

JMD إلى GBP

JMD إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / Ghanaian Cedi
1 JMD0.07519 GHS
5 JMD0.37594 GHS
10 JMD0.75189 GHS
20 JMD1.50377 GHS
50 JMD3.75943 GHS
100 JMD7.51885 GHS
250 JMD18.79713 GHS
500 JMD37.59425 GHS
1000 JMD75.18850 GHS
2000 JMD150.37700 GHS
5000 JMD375.94250 GHS
10000 JMD751.88500 GHS
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / دولار جامايكي
1 GHS13.29990 JMD
5 GHS66.49950 JMD
10 GHS132.99900 JMD
20 GHS265.99800 JMD
50 GHS664.99500 JMD
100 GHS1329.99000 JMD
250 GHS3324.97500 JMD
500 GHS6649.95000 JMD
1000 GHS13299.90000 JMD
2000 GHS26599.80000 JMD
5000 GHS66499.50000 JMD
10000 GHS132999.00000 JMD