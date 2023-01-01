دولار جامايكي إلى دولار بليزي

تحويل JMD إلى BZD بسعر الصرف الحقيقي

1000 jmd
12.96 bzd

1.00000 JMD = 0.01296 BZD

متوسط سعر صرف السوق عند 15:48 UTC
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JMD إلى BZD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 BZD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.066488.65461.438091.660280.963118.3026
1GBP1.1533411.2299102.2471.658581.914841.1107821.1088
1USD0.93770.813074183.13451.348551.55690.9031517.163
1INR0.01127970.009780230.012028710.01622130.01872750.01086370.206449

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى دولار بليزي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BZD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى BZD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / دولار بليز
1 JMD0.01296 BZD
5 JMD0.06481 BZD
10 JMD0.12963 BZD
20 JMD0.25925 BZD
50 JMD0.64814 BZD
100 JMD1.29627 BZD
250 JMD3.24067 BZD
500 JMD6.48135 BZD
1000 JMD12.96270 BZD
2000 JMD25.92540 BZD
5000 JMD64.81350 BZD
10000 JMD129.62700 BZD
معدلات التحويل دولار بليز / دولار جامايكي
1 BZD77.14440 JMD
5 BZD385.72200 JMD
10 BZD771.44400 JMD
20 BZD1542.88800 JMD
50 BZD3857.22000 JMD
100 BZD7714.44000 JMD
250 BZD19286.10000 JMD
500 BZD38572.20000 JMD
1000 BZD77144.40000 JMD
2000 BZD154288.80000 JMD
5000 BZD385722.00000 JMD
10000 BZD771444.00000 JMD