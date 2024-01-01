Jamaika dolarından Belize dolarına

Reel döviz kuru ile JMD → BZD çevirin

1.000 jmd
12,80 bzd

1.00000 JMD = 0.01280 BZD

06:59 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8549351.073589.1231.453571.652430.9491818.3295
1 GBP1.1696811.25565104.2451.700211.932811.1102421.4396
1 USD0.93150.7964183.0211.354051.539290.8841517.0745
1 INR0.01122040.009592760.012045110.01630970.0185410.01064970.205665

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Jamaika dolarından Belize dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak BZD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → BZD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

JMD → USD

JMD → JPY

JMD → AUD

JMD → SGD

JMD → EUR

JMD → ZAR

JMD → GBP

JMD → CAD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / Belize Doları
1 JMD0.01280 BZD
5 JMD0.06400 BZD
10 JMD0.12801 BZD
20 JMD0.25601 BZD
50 JMD0.64003 BZD
100 JMD1.28006 BZD
250 JMD3.20015 BZD
500 JMD6.40030 BZD
1000 JMD12.80060 BZD
2000 JMD25.60120 BZD
5000 JMD64.00300 BZD
10000 JMD128.00600 BZD
Çevrim kurları Belize Doları / Jamaika Doları
1 BZD78.12150 JMD
5 BZD390.60750 JMD
10 BZD781.21500 JMD
20 BZD1562.43000 JMD
50 BZD3906.07500 JMD
100 BZD7812.15000 JMD
250 BZD19530.37500 JMD
500 BZD39060.75000 JMD
1000 BZD78121.50000 JMD
2000 BZD156243.00000 JMD
5000 BZD390607.50000 JMD
10000 BZD781215.00000 JMD