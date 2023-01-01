دولار جامايكي إلى فلورن أروبي

تحويل JMD إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ jmd
١١٫٦٤ awg

1.00000 JMD = 0.01164 AWG

متوسط سعر صرف السوق عند 15:51 UTC
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JMD إلى AWG مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 JMD → 0 AWG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.066588.66291.438181.660180.9634518.3038
1GBP1.1532711.22995102.2511.658591.914621.1111221.109
1USD0.93760.813041183.13451.34851.556660.903317.1625
1INR0.01127870.009779830.012028710.01622070.01872460.01086550.206443

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

JMD إلى USD

JMD إلى JPY

JMD إلى AUD

JMD إلى SGD

JMD إلى EUR

JMD إلى ZAR

JMD إلى GBP

JMD إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / Aruban Florin
1 JMD0.01164 AWG
5 JMD0.05820 AWG
10 JMD0.11640 AWG
20 JMD0.23280 AWG
50 JMD0.58200 AWG
100 JMD1.16399 AWG
250 JMD2.90997 AWG
500 JMD5.81995 AWG
1000 JMD11.63990 AWG
2000 JMD23.27980 AWG
5000 JMD58.19950 AWG
10000 JMD116.39900 AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / دولار جامايكي
1 AWG85.91160 JMD
5 AWG429.55800 JMD
10 AWG859.11600 JMD
20 AWG1718.23200 JMD
50 AWG4295.58000 JMD
100 AWG8591.16000 JMD
250 AWG21477.90000 JMD
500 AWG42955.80000 JMD
1000 AWG85911.60000 JMD
2000 AWG171823.20000 JMD
5000 AWG429558.00000 JMD
10000 AWG859116.00000 JMD