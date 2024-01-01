Jamaika dolarından Aruba florinine

Reel döviz kuru ile JMD → AWG çevirin

1.000 jmd
11,46 awg

1.00000 JMD = 0.01146 AWG

06:59 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 USDJPYAUDSGDEURZARGBPCAD
1 USD1150.1251.539291.347450.9314519.00690.79641.35405
1 JPY0.0066611210.01025340.008975520.006204820.1266070.005304910.00901948
1 AUD0.6496597.528710.8753710.60514212.34780.5173810.879659
1 SGD0.742143111.4141.1423710.69129814.10580.5910431.0049

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Jamaika dolarından Aruba florinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JMD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak AWG seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JMD → AWG kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jamaika doları için en iyi döviz çiftleri

JMD → USD

JMD → JPY

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JMD → SGD

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JMD → ZAR

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JMD → CAD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jamaika Doları / Aruba Florini
1 JMD0.01146 AWG
5 JMD0.05728 AWG
10 JMD0.11457 AWG
20 JMD0.22913 AWG
50 JMD0.57283 AWG
100 JMD1.14565 AWG
250 JMD2.86413 AWG
500 JMD5.72825 AWG
1000 JMD11.45650 AWG
2000 JMD22.91300 AWG
5000 JMD57.28250 AWG
10000 JMD114.56500 AWG
Çevrim kurları Aruba Florini / Jamaika Doları
1 AWG87.28660 JMD
5 AWG436.43300 JMD
10 AWG872.86600 JMD
20 AWG1745.73200 JMD
50 AWG4364.33000 JMD
100 AWG8728.66000 JMD
250 AWG21821.65000 JMD
500 AWG43643.30000 JMD
1000 AWG87286.60000 JMD
2000 AWG174573.20000 JMD
5000 AWG436433.00000 JMD
10000 AWG872866.00000 JMD