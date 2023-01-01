20 Aruba florininden Jamaika dolarına
Reel döviz kuru ile AWG → JMD çevirin
Kötü döviz kurlarına dikkat edin.Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Aruba florininden Jamaika dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Miktarınızı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak AWG ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JMD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut AWG → JMD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?
Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.
|Çevrim kurları Aruba Florini / Jamaika Doları
|1 AWG
|85.63540 JMD
|5 AWG
|428.17700 JMD
|10 AWG
|856.35400 JMD
|20 AWG
|1712.70800 JMD
|50 AWG
|4281.77000 JMD
|100 AWG
|8563.54000 JMD
|250 AWG
|21408.85000 JMD
|500 AWG
|42817.70000 JMD
|1000 AWG
|85635.40000 JMD
|2000 AWG
|171270.80000 JMD
|5000 AWG
|428177.00000 JMD
|10000 AWG
|856354.00000 JMD