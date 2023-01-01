10 دولار جامايكي إلى فلورن أروبي

تحويل JMD إلى AWG بسعر الصرف الحقيقي

١٠ jmd
٠٫١٢ awg

1.00000 JMD = 0.01161 AWG

متوسط سعر صرف السوق عند 20:58
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JMD إلى AWG مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JMD → 0 AWG
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دولار جامايكي إلى فلورن أروبي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AWG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JMD الحالي إلى AWG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار جامايكي

JMD إلى USD

JMD إلى JPY

JMD إلى AUD

JMD إلى SGD

JMD إلى EUR

JMD إلى ZAR

JMD إلى GBP

JMD إلى CAD

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار جامايكي / Aruban Florin
1 JMD0.01161 AWG
5 JMD0.05806 AWG
10 JMD0.11612 AWG
20 JMD0.23224 AWG
50 JMD0.58059 AWG
100 JMD1.16119 AWG
250 JMD2.90298 AWG
500 JMD5.80595 AWG
1000 JMD11.61190 AWG
2000 JMD23.22380 AWG
5000 JMD58.05950 AWG
10000 JMD116.11900 AWG
معدلات التحويل Aruban Florin / دولار جامايكي
1 AWG86.11880 JMD
5 AWG430.59400 JMD
10 AWG861.18800 JMD
20 AWG1722.37600 JMD
50 AWG4305.94000 JMD
100 AWG8611.88000 JMD
250 AWG21529.70000 JMD
500 AWG43059.40000 JMD
1000 AWG86118.80000 JMD
2000 AWG172237.60000 JMD
5000 AWG430594.00000 JMD
10000 AWG861188.00000 JMD