جنيه جيرزي إلى شلن تنزاني

تحويل JEP إلى TZS بسعر الصرف الحقيقي

1000 jep
3163240 tzs

1.00000 JEP = 3163.24000 TZS

Mid-market exchange rate at 21:07
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095491.28521.491551.658190.9647518.826
1 GBP1.1527411.26275105.2311.719421.911521.112121.7021
1 USD0.912850.791922183.3351.361651.513780.880717.1864
1 INR0.01095470.009502880.011999810.01633950.01816490.01056820.206233

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى شلن تنزاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TZS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى TZS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جيرسي / الشلن التنزاني
1 JEP3163.24000 TZS
5 JEP15816.20000 TZS
10 JEP31632.40000 TZS
20 JEP63264.80000 TZS
50 JEP158162.00000 TZS
100 JEP316324.00000 TZS
250 JEP790810.00000 TZS
500 JEP1581620.00000 TZS
1000 JEP3163240.00000 TZS
2000 JEP6326480.00000 TZS
5000 JEP15816200.00000 TZS
10000 JEP31632400.00000 TZS
معدلات التحويل الشلن التنزاني / جنيه جيرسي
1 TZS0.00032 JEP
5 TZS0.00158 JEP
10 TZS0.00316 JEP
20 TZS0.00632 JEP
50 TZS0.01581 JEP
100 TZS0.03161 JEP
250 TZS0.07903 JEP
500 TZS0.15807 JEP
1000 TZS0.31613 JEP
2000 TZS0.63226 JEP
5000 TZS1.58065 JEP
10000 TZS3.16131 JEP