Jersey poundundan Tanzanya şilinine

Reel döviz kuru ile JEP → TZS çevirin

1.000 jep
3.183.940 tzs

1.00000 JEP = 3183.94000 TZS

07:23 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854921.0735589.1291.453641.652760.94927518.3304
1 GBP1.169711.25575104.2561.700351.933261.1103721.4414
1 USD0.931450.796337183.02271.354051.539530.8842517.0746
1 INR0.01121970.00959180.012044910.01630940.01854350.01065070.205662

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Jersey poundundan Tanzanya şilinine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak TZS seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → TZS kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Tanzanya Şilini
1 JEP3183.94000 TZS
5 JEP15919.70000 TZS
10 JEP31839.40000 TZS
20 JEP63678.80000 TZS
50 JEP159197.00000 TZS
100 JEP318394.00000 TZS
250 JEP795985.00000 TZS
500 JEP1591970.00000 TZS
1000 JEP3183940.00000 TZS
2000 JEP6367880.00000 TZS
5000 JEP15919700.00000 TZS
10000 JEP31839400.00000 TZS
Çevrim kurları Tanzanya Şilini / Jersey poundu
1 TZS0.00031 JEP
5 TZS0.00157 JEP
10 TZS0.00314 JEP
20 TZS0.00628 JEP
50 TZS0.01570 JEP
100 TZS0.03141 JEP
250 TZS0.07852 JEP
500 TZS0.15704 JEP
1000 TZS0.31408 JEP
2000 TZS0.62815 JEP
5000 TZS1.57038 JEP
10000 TZS3.14076 JEP