جنيه جيرزي إلى روبية باكستانية

تحويل JEP إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 jep
360555 pkr

1.00000 JEP = 360.55500 PKR

Mid-market exchange rate at 21:03
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86741.095491.28521.491551.658190.9645518.8227
1 GBP1.1528711.26285105.241.719561.911671.11221.7001
1 USD0.91290.79186183.3351.361651.513780.8805517.1834
1 INR0.01095470.009502130.011999810.01633950.01816490.01056640.206197

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جيرسي / Pakistani Rupee
1 JEP360.55500 PKR
5 JEP1802.77500 PKR
10 JEP3605.55000 PKR
20 JEP7211.10000 PKR
50 JEP18027.75000 PKR
100 JEP36055.50000 PKR
250 JEP90138.75000 PKR
500 JEP180277.50000 PKR
1000 JEP360555.00000 PKR
2000 JEP721110.00000 PKR
5000 JEP1802775.00000 PKR
10000 JEP3605550.00000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / جنيه جيرسي
1 PKR0.00277 JEP
5 PKR0.01387 JEP
10 PKR0.02773 JEP
20 PKR0.05547 JEP
50 PKR0.13867 JEP
100 PKR0.27735 JEP
250 PKR0.69337 JEP
500 PKR1.38675 JEP
1000 PKR2.77350 JEP
2000 PKR5.54700 JEP
5000 PKR13.86750 JEP
10000 PKR27.73500 JEP