5 جنيه جيرزي إلى روبية باكستانية

تحويل JEP إلى PKR بسعر الصرف الحقيقي

5 jep
1695.71 pkr

1.00000 JEP = 339.14100 PKR

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59
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JEP إلى PKR مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JEP → 0 PKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى روبية باكستانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى PKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنيه جيرسي

JEP إلى USD

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JEP إلى JPY

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JEP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جيرسي / Pakistani Rupee
1 JEP339.14100 PKR
5 JEP1695.70500 PKR
10 JEP3391.41000 PKR
20 JEP6782.82000 PKR
50 JEP16957.05000 PKR
100 JEP33914.10000 PKR
250 JEP84785.25000 PKR
500 JEP169570.50000 PKR
1000 JEP339141.00000 PKR
2000 JEP678282.00000 PKR
5000 JEP1695705.00000 PKR
10000 JEP3391410.00000 PKR
معدلات التحويل Pakistani Rupee / جنيه جيرسي
1 PKR0.00295 JEP
5 PKR0.01474 JEP
10 PKR0.02949 JEP
20 PKR0.05897 JEP
50 PKR0.14743 JEP
100 PKR0.29486 JEP
250 PKR0.73716 JEP
500 PKR1.47431 JEP
1000 PKR2.94863 JEP
2000 PKR5.89726 JEP
5000 PKR14.74315 JEP
10000 PKR29.48630 JEP