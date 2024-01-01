Jersey poundundan Pakistan rupisine

Reel döviz kuru ile JEP → PKR çevirin

1.000 jep
350.261 pkr

1.00000 JEP = 350.26100 PKR

07:21 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8548851.0733589.11041.453581.652960.94919518.3267
1 GBP1.1697511.25555104.2371.700331.933551.1103221.4376
1 USD0.931650.796464183.02081.354251.540.8843517.0743
1 INR0.0112220.009593540.012045210.01631220.01854960.01065210.205663

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Jersey poundundan Pakistan rupisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak PKR seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → PKR kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

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JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Pakistan Rupisi
1 JEP350.26100 PKR
5 JEP1751.30500 PKR
10 JEP3502.61000 PKR
20 JEP7005.22000 PKR
50 JEP17513.05000 PKR
100 JEP35026.10000 PKR
250 JEP87565.25000 PKR
500 JEP175130.50000 PKR
1000 JEP350261.00000 PKR
2000 JEP700522.00000 PKR
5000 JEP1751305.00000 PKR
10000 JEP3502610.00000 PKR
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Jersey poundu
1 PKR0.00286 JEP
5 PKR0.01428 JEP
10 PKR0.02855 JEP
20 PKR0.05710 JEP
50 PKR0.14275 JEP
100 PKR0.28550 JEP
250 PKR0.71376 JEP
500 PKR1.42751 JEP
1000 PKR2.85502 JEP
2000 PKR5.71004 JEP
5000 PKR14.27510 JEP
10000 PKR28.55020 JEP