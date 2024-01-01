2.000 Pakistan rupisinden Jersey pounduna

Reel döviz kuru ile PKR → JEP çevirin

1,000₨ PKR = 0,002850£ JEP

10:26 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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PKR → JEP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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JEP
1 PKR → JEPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,00290,0029
Düşük0,00280,0027
Ortalama0,00280,0027
Değişim3.39%3.53%
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1 PKR → JEP istatistikleri

PKR → JEP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0029, en düşük 0,0028 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0028 oldu. PKR → JEP kurundaki değişiklik 3.39 değerindeydi.

PKR → JEP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0029, en düşük 0,0027 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0027 oldu. PKR → JEP kurundaki değişiklik 3.53 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiPKR - JEP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURINRGBPAEDCADSARTRY
1 USD10,94884,4070,7923,6731,4093,75434,54
1 EUR1,055189,0710,8363,8761,4873,96136,448
1 INR0,0120,01110,0090,0440,0170,0440,409
1 GBP1,2621,196106,55214,6371,7784,73843,601

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Pakistan rupisinden Jersey pounduna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak PKR ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak JEP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut PKR → JEP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Pakistan rupisi için en iyi döviz çiftleri

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PKR → CAD

PKR → SAR

PKR → TRY

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Pakistan Rupisi / Jersey poundu
1 PKR0,00285 JEP
5 PKR0,01425 JEP
10 PKR0,02850 JEP
20 PKR0,05700 JEP
50 PKR0,14250 JEP
100 PKR0,28501 JEP
250 PKR0,71252 JEP
500 PKR1,42503 JEP
1000 PKR2,85006 JEP
2000 PKR5,70012 JEP
5000 PKR14,25030 JEP
10000 PKR28,50060 JEP
Çevrim kurları Jersey poundu / Pakistan Rupisi
1 JEP350,87000 PKR
5 JEP1.754,35000 PKR
10 JEP3.508,70000 PKR
20 JEP7.017,40000 PKR
50 JEP17.543,50000 PKR
100 JEP35.087,00000 PKR
250 JEP87.717,50000 PKR
500 JEP175.435,00000 PKR
1000 JEP350.870,00000 PKR
2000 JEP701.740,00000 PKR
5000 JEP1.754.350,00000 PKR
10000 JEP3.508.700,00000 PKR