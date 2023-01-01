10 جنيه جيرزي إلى لوتي ليسوتو

تحويل JEP إلى LSL بسعر الصرف الحقيقي

10 jep
230.86 lsl

1.00000 JEP = 23.08640 LSL

متوسط سعر صرف السوق عند 20:59
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

JEP إلى LSL مخطط التحويل

As of 1 min ago,1 JEP → 0 LSL
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.87091.059488.09971.453071.677860.945719.3206
1GBP1.1482411.21645101.161.668481.926591.0858922.1848
1USD0.94390.822064183.161.37161.583780.892718.2373
1INR0.01135080.009885330.01202510.01649350.0190450.01073470.219304

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى لوتي ليسوتو

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LSL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى LSL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for جنيه جيرسي

JEP إلى USD

JEP إلى EUR

JEP إلى GBP

JEP إلى INR

JEP إلى JPY

JEP إلى RUB

JEP إلى AUD

JEP إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل جنيه جيرسي / Lesotho Loti
1 JEP23.08640 LSL
5 JEP115.43200 LSL
10 JEP230.86400 LSL
20 JEP461.72800 LSL
50 JEP1154.32000 LSL
100 JEP2308.64000 LSL
250 JEP5771.60000 LSL
500 JEP11543.20000 LSL
1000 JEP23086.40000 LSL
2000 JEP46172.80000 LSL
5000 JEP115432.00000 LSL
10000 JEP230864.00000 LSL
معدلات التحويل Lesotho Loti / جنيه جيرسي
1 LSL0.04332 JEP
5 LSL0.21658 JEP
10 LSL0.43316 JEP
20 LSL0.86631 JEP
50 LSL2.16578 JEP
100 LSL4.33155 JEP
250 LSL10.82888 JEP
500 LSL21.65775 JEP
1000 LSL43.31550 JEP
2000 LSL86.63100 JEP
5000 LSL216.57750 JEP
10000 LSL433.15500 JEP