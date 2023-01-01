جنيه جيرزي إلى ليرة لبنانية

تحويل JEP إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

1000 jep
18981500 lbp

1.00000 JEP = 18981.50000 LBP

Mid-market exchange rate at 21:00
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86761.095791.31021.491851.658390.964718.8279
1 GBP1.152611.26295105.2481.719571.911531.1119221.7018
1 USD0.912650.791797183.3351.361551.513550.8804517.1834
1 INR0.01095170.009501370.011999810.01633830.01816220.01056520.206197

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جيرسي / جنيه لبناني
1 JEP18981.50000 LBP
5 JEP94907.50000 LBP
10 JEP189815.00000 LBP
20 JEP379630.00000 LBP
50 JEP949075.00000 LBP
100 JEP1898150.00000 LBP
250 JEP4745375.00000 LBP
500 JEP9490750.00000 LBP
1000 JEP18981500.00000 LBP
2000 JEP37963000.00000 LBP
5000 JEP94907500.00000 LBP
10000 JEP189815000.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / جنيه جيرسي
1 LBP0.00005 JEP
5 LBP0.00026 JEP
10 LBP0.00053 JEP
20 LBP0.00105 JEP
50 LBP0.00263 JEP
100 LBP0.00527 JEP
250 LBP0.01317 JEP
500 LBP0.02634 JEP
1000 LBP0.05268 JEP
2000 LBP0.10537 JEP
5000 LBP0.26341 JEP
10000 LBP0.52683 JEP