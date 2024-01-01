Jersey poundundan Lübnan lirasına

Reel döviz kuru ile JEP → LBP çevirin

1.000 jep
18.843.000 lbp

1.00000 JEP = 18843.00000 LBP

07:18 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854841.073389.10181.453571.653270.94904518.3296
1 GBP1.1698111.25555104.2321.700391.9341.110221.442
1 USD0.93170.796464183.01671.35431.540360.8842517.0778
1 INR0.01122310.009594020.012045810.01631360.01855480.01065150.205715

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Jersey poundundan Lübnan lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak LBP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → LBP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Jersey poundu / Lübnan Lirası
1 JEP18843.00000 LBP
5 JEP94215.00000 LBP
10 JEP188430.00000 LBP
20 JEP376860.00000 LBP
50 JEP942150.00000 LBP
100 JEP1884300.00000 LBP
250 JEP4710750.00000 LBP
500 JEP9421500.00000 LBP
1000 JEP18843000.00000 LBP
2000 JEP37686000.00000 LBP
5000 JEP94215000.00000 LBP
10000 JEP188430000.00000 LBP
Çevrim kurları Lübnan Lirası / Jersey poundu
1 LBP0.00005 JEP
5 LBP0.00027 JEP
10 LBP0.00053 JEP
20 LBP0.00106 JEP
50 LBP0.00265 JEP
100 LBP0.00531 JEP
250 LBP0.01327 JEP
500 LBP0.02653 JEP
1000 LBP0.05307 JEP
2000 LBP0.10614 JEP
5000 LBP0.26535 JEP
10000 LBP0.53070 JEP