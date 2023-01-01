جنيه جيرزي إلى كتزال غواتيمالي

تحويل JEP إلى GTQ بسعر الصرف الحقيقي

1000 jep
9890.89 gtq

1.00000 JEP = 9.89089 GTQ

Mid-market exchange rate at 20:58
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86761.095691.30181.491881.658490.9645518.8225
1 GBP1.152611.26285105.241.719621.911671.1117521.6959
1 USD0.912750.79186183.3351.36171.513780.8803517.1801
1 INR0.01095270.009502130.011999810.01634010.01816490.0105640.206157

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جيرزي إلى كتزال غواتيمالي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار JEP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GTQ في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل JEP الحالي إلى GTQ وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جيرسي / Guatemalan Quetzal
1 JEP9.89089 GTQ
5 JEP49.45445 GTQ
10 JEP98.90890 GTQ
20 JEP197.81780 GTQ
50 JEP494.54450 GTQ
100 JEP989.08900 GTQ
250 JEP2472.72250 GTQ
500 JEP4945.44500 GTQ
1000 JEP9890.89000 GTQ
2000 JEP19781.78000 GTQ
5000 JEP49454.45000 GTQ
10000 JEP98908.90000 GTQ
معدلات التحويل Guatemalan Quetzal / جنيه جيرسي
1 GTQ0.10110 JEP
5 GTQ0.50551 JEP
10 GTQ1.01103 JEP
20 GTQ2.02206 JEP
50 GTQ5.05515 JEP
100 GTQ10.11030 JEP
250 GTQ25.27575 JEP
500 GTQ50.55150 JEP
1000 GTQ101.10300 JEP
2000 GTQ202.20600 JEP
5000 GTQ505.51500 JEP
10000 GTQ1011.03000 JEP