Jersey poundundan Guatemala quetzalına

Reel döviz kuru ile JEP → GTQ çevirin

1.000 jep
9.806,01 gtq

1.00000 JEP = 9.80601 GTQ

07:16 UTC'deki reel piyasa kuru
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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8545351.0732589.09611.453451.653320.9488518.3286
1 GBP1.1702311.25595104.2631.700871.934761.1103721.4487
1 USD0.931750.79621183.01521.354251.540480.8840517.0777
1 INR0.01122380.009591140.01204610.01631330.01855660.01064930.205718

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Jersey poundundan Guatemala quetzalına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak JEP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GTQ seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut JEP → GTQ kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Jersey poundu için en iyi döviz çiftleri

JEP → USD

JEP → EUR

JEP → GBP

JEP → INR

JEP → JPY

JEP → RUB

JEP → AUD

JEP → ZAR

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Çevrim kurları Jersey poundu / Guatemala Quetzalı
1 JEP9.80601 GTQ
5 JEP49.03005 GTQ
10 JEP98.06010 GTQ
20 JEP196.12020 GTQ
50 JEP490.30050 GTQ
100 JEP980.60100 GTQ
250 JEP2451.50250 GTQ
500 JEP4903.00500 GTQ
1000 JEP9806.01000 GTQ
2000 JEP19612.02000 GTQ
5000 JEP49030.05000 GTQ
10000 JEP98060.10000 GTQ
Çevrim kurları Guatemala Quetzalı / Jersey poundu
1 GTQ0.10198 JEP
5 GTQ0.50989 JEP
10 GTQ1.01978 JEP
20 GTQ2.03956 JEP
50 GTQ5.09890 JEP
100 GTQ10.19780 JEP
250 GTQ25.49450 JEP
500 GTQ50.98900 JEP
1000 GTQ101.97800 JEP
2000 GTQ203.95600 JEP
5000 GTQ509.89000 JEP
10000 GTQ1019.78000 JEP