澤西鎊兌危地馬拉格查爾匯率

以實時匯率將JEP兌換成GTQ

1,000 jep
9,939.49 gtq

1.00000 JEP = 9.93949 GTQ

在03:55的市場匯率中間價
關注此匯率
Wise

在外國消費，絕無隱藏費用

Trustpilot的標誌Trustpilot的星級評分

Loading

外幣匯率換算

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86411.097491.41781.490431.653580.957718.96
1 GBP1.1572711.27105.7961.724851.913661.1083221.942
1 USD0.911250.787402183.3041.358151.506820.872717.2772
1 INR0.01093880.009452150.012004210.01630350.01808820.01047610.207399

留意不公平匯率。銀行和傳統供應商通常會收取額外費用，這些費用會在匯率中透過提價轉嫁給你。我們的智能技術讓我們的效率更高－這表示你會獲得更佳的匯率。每次如是。

比較匯率

如何將澤西鎊兌換成to Guatemalan quetzals

  • 1

    輸入金額

    只需在框内輸入你要兌換的金額。

  • 2

    選擇你的貨幣

    點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇JEP你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇GTQ你要兌換成哪一種目標貨幣。

  • 3

    完成了

    我們的貨幣轉換器爲你顯示當前JEP兌GTQ的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。

澤西鎊熱門貨幣組合

JEP兌USD

JEP兌EUR

JEP兌GBP

JEP兌INR

JEP兌JPY

JEP兌RUB

JEP兌AUD

JEP兌ZAR

Change Converter source currency

你是否在支付過多的銀行費用？

銀行經常會宣傳免手續費或低成本的匯款，但會在匯率中添加隱藏的費用。Wise為你提供真正的市場匯率中間價，讓你可以大大節省國際匯款的費用。

與你的銀行比較使用 Wise 匯款
plane
phones

下載我們的貨幣兌換器應用程式

以下是我們的用戶最愛的功能：
  • 免費且無廣告。
  • 追踪即時匯率。
  • 比較最佳的匯款服務供應商。
查看過去一日或過去500日的匯率變動。將你經常使用或只想密切關注的貨幣添加至心水清單，以便輕鬆追踪匯率。英鎊、美元、墨西哥披索等多種貨幣應有盡有。
從 Apple App Store 下載從 Google Play Store 下載
貨幣轉換器只是一個提供匯率資訊和最新消息的應用程式，而不是一個貨幣交易平台。在這裡顯示的資訊不構成財務建議。
澤西鎊危地馬拉格查爾兌換率
1 JEP9.93949 GTQ
5 JEP49.69745 GTQ
10 JEP99.39490 GTQ
20 JEP198.78980 GTQ
50 JEP496.97450 GTQ
100 JEP993.94900 GTQ
250 JEP2484.87250 GTQ
500 JEP4969.74500 GTQ
1000 JEP9939.49000 GTQ
2000 JEP19878.98000 GTQ
5000 JEP49697.45000 GTQ
10000 JEP99394.90000 GTQ
危地馬拉格查爾澤西鎊兌換率
1 GTQ0.10061 JEP
5 GTQ0.50304 JEP
10 GTQ1.00609 JEP
20 GTQ2.01218 JEP
50 GTQ5.03045 JEP
100 GTQ10.06090 JEP
250 GTQ25.15225 JEP
500 GTQ50.30450 JEP
1000 GTQ100.60900 JEP
2000 GTQ201.21800 JEP
5000 GTQ503.04500 JEP
10000 GTQ1006.09000 JEP