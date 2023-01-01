جنيه مانكس إلى منات تركمانستاني

تحويل IMP إلى TMT بسعر الصرف الحقيقي

1000 imp
4414 tmt

1.00000 IMP = 4.41400 TMT

Mid-market exchange rate at 20:50
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.0956591.3061.492171.658320.964518.8287
1 GBP1.1527411.26295105.2481.720011.911531.1118221.7038
1 USD0.91270.791797183.3351.36191.513550.880317.185
1 INR0.01095220.009501370.011999810.01634250.01816220.01056340.206216

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مانكس إلى منات تركمانستاني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IMP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و TMT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IMP الحالي إلى TMT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / Turkmenistani Manat
1 IMP4.41400 TMT
5 IMP22.07000 TMT
10 IMP44.14000 TMT
20 IMP88.28000 TMT
50 IMP220.70000 TMT
100 IMP441.40000 TMT
250 IMP1103.50000 TMT
500 IMP2207.00000 TMT
1000 IMP4414.00000 TMT
2000 IMP8828.00000 TMT
5000 IMP22070.00000 TMT
10000 IMP44140.00000 TMT
معدلات التحويل Turkmenistani Manat / جنيه جزيرة مان
1 TMT0.22655 IMP
5 TMT1.13276 IMP
10 TMT2.26552 IMP
20 TMT4.53104 IMP
50 TMT11.32760 IMP
100 TMT22.65520 IMP
250 TMT56.63800 IMP
500 TMT113.27600 IMP
1000 TMT226.55200 IMP
2000 TMT453.10400 IMP
5000 TMT1132.76000 IMP
10000 TMT2265.52000 IMP