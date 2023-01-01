جنيه مانكس إلى دينار كويتي

تحويل IMP إلى KWD بسعر الصرف الحقيقي

1000 imp
389.494 kwd

1.00000 IMP = 0.38949 KWD

Mid-market exchange rate at 20:44
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095791.31021.492291.658020.964418.8258
1 GBP1.1527411.26305105.2561.720211.911251.111721.7011
1 USD0.912650.791734183.3351.361951.51320.880217.1815
1 INR0.01095170.009500620.011999810.01634310.01815810.01056220.206174

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مانكس إلى دينار كويتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IMP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KWD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IMP الحالي إلى KWD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / Kuwaiti Dinar
1 IMP0.38949 KWD
5 IMP1.94747 KWD
10 IMP3.89494 KWD
20 IMP7.78988 KWD
50 IMP19.47470 KWD
100 IMP38.94940 KWD
250 IMP97.37350 KWD
500 IMP194.74700 KWD
1000 IMP389.49400 KWD
2000 IMP778.98800 KWD
5000 IMP1947.47000 KWD
10000 IMP3894.94000 KWD
معدلات التحويل Kuwaiti Dinar / جنيه جزيرة مان
1 KWD2.56744 IMP
5 KWD12.83720 IMP
10 KWD25.67440 IMP
20 KWD51.34880 IMP
50 KWD128.37200 IMP
100 KWD256.74400 IMP
250 KWD641.86000 IMP
500 KWD1283.72000 IMP
1000 KWD2567.44000 IMP
2000 KWD5134.88000 IMP
5000 KWD12837.20000 IMP
10000 KWD25674.40000 IMP