جنيه مانكس إلى ريال كمبودي

تحويل IMP إلى KHR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ imp
٥٬١٩٧٬٣٧٠ khr

1.00000 IMP = 5197.37000 KHR

Mid-market exchange rate at 20:44
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095791.31021.492291.658020.964418.8258
1 GBP1.1527411.26305105.2561.720211.911251.111721.7011
1 USD0.912650.791734183.3351.361951.51320.880217.1815
1 INR0.01095170.009500620.011999810.01634310.01815810.01056220.206174

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مانكس إلى ريال كمبودي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IMP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و KHR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IMP الحالي إلى KHR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / ريال كمبوديا
1 IMP5197.37000 KHR
5 IMP25986.85000 KHR
10 IMP51973.70000 KHR
20 IMP103947.40000 KHR
50 IMP259868.50000 KHR
100 IMP519737.00000 KHR
250 IMP1299342.50000 KHR
500 IMP2598685.00000 KHR
1000 IMP5197370.00000 KHR
2000 IMP10394740.00000 KHR
5000 IMP25986850.00000 KHR
10000 IMP51973700.00000 KHR
معدلات التحويل ريال كمبوديا / جنيه جزيرة مان
1 KHR0.00019 IMP
5 KHR0.00096 IMP
10 KHR0.00192 IMP
20 KHR0.00385 IMP
50 KHR0.00962 IMP
100 KHR0.01924 IMP
250 KHR0.04810 IMP
500 KHR0.09620 IMP
1000 KHR0.19241 IMP
2000 KHR0.38481 IMP
5000 KHR0.96203 IMP
10000 KHR1.92405 IMP