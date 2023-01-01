جنيه مانكس إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل IMP إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ imp
١٣٩٬٢٣٩ bdt

1.00000 IMP = 139.23900 BDT

Mid-market exchange rate at 20:38
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.86751.095691.31281.492261.658120.964518.8216
1 GBP1.1527411.26295105.2611.72021.911391.1118221.6966
1 USD0.912750.791797183.3451.362051.513430.8803517.1793
1 INR0.01095140.009500230.011998310.01634230.01815860.01056270.206123

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه مانكس إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار IMP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل IMP الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جزيرة مان / Bangladeshi Taka
1 IMP139.23900 BDT
5 IMP696.19500 BDT
10 IMP1392.39000 BDT
20 IMP2784.78000 BDT
50 IMP6961.95000 BDT
100 IMP13923.90000 BDT
250 IMP34809.75000 BDT
500 IMP69619.50000 BDT
1000 IMP139239.00000 BDT
2000 IMP278478.00000 BDT
5000 IMP696195.00000 BDT
10000 IMP1392390.00000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / جنيه جزيرة مان
1 BDT0.00718 IMP
5 BDT0.03591 IMP
10 BDT0.07182 IMP
20 BDT0.14364 IMP
50 BDT0.35909 IMP
100 BDT0.71819 IMP
250 BDT1.79547 IMP
500 BDT3.59094 IMP
1000 BDT7.18188 IMP
2000 BDT14.36376 IMP
5000 BDT35.90940 IMP
10000 BDT71.81880 IMP