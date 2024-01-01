Фунты острова Мэн в бангладешские таки

Сконвертируйте IMP в BDT по реальному обменному курсу

1 000 imp
151 580 bdt

£1,000 IMP = Tk151,6 BDT

Среднерыночный курс в 17:19
Отслеживайте обменный курс

Мы не можем отправлять деньги между этими валютами

Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.

Получить уведомление, когда мы запустим этот валютный маршрут

Loading

1 IMP в BDTПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий152,6990152,6990
Низкий148,1110135,2440
В среднем150,0463146,6892
Изменить1.41%12.07%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 IMP к BDT

За последние 30 дней максимальный курс IMP к BDT составил 152,6990, а минимальный — 148,1110. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 150,0463. Изменение курса IMP к BDT в процентном соотношении составило 1.41.

За последние 90 дней максимальный курс IMP к BDT составил 152,6990, а минимальный — 135,2440. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 146,6892. Изменение курса IMP к BDT в процентном соотношении составило 12.07.

Смотреть рыночные курсы

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8431,08891,1041,4941,6280,96719,621
1 GBP1,18711,291108,0981,7731,9311,14823,281
1 USD0,9190,774183,7161,3731,4960,88918,03
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из фунтов острова Мэн в бангладешские таки

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите IMP из выпадающего списка для исходной валюты и BDT из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из IMP в BDT, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для фунт о. Мэн

IMP в USD

IMP в EUR

IMP в GBP

IMP в INR

IMP в JPY

IMP в RUB

IMP в AUD

IMP в ZAR

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Фунт (о. Мэн) / Бангладешская така
1 IMP151,58000 BDT
5 IMP757,90000 BDT
10 IMP1 515,80000 BDT
20 IMP3 031,60000 BDT
50 IMP7 579,00000 BDT
100 IMP15 158,00000 BDT
250 IMP37 895,00000 BDT
500 IMP75 790,00000 BDT
1000 IMP151 580,00000 BDT
2000 IMP303 160,00000 BDT
5000 IMP757 900,00000 BDT
10000 IMP1 515 800,00000 BDT
Обменные курсы Бангладешская така / Фунт (о. Мэн)
1 BDT0,00660 IMP
5 BDT0,03299 IMP
10 BDT0,06597 IMP
20 BDT0,13194 IMP
50 BDT0,32986 IMP
100 BDT0,65972 IMP
250 BDT1,64930 IMP
500 BDT3,29859 IMP
1000 BDT6,59718 IMP
2000 BDT13,19436 IMP
5000 BDT32,98590 IMP
10000 BDT65,97180 IMP