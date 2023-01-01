غورد هايتي إلى ليو روماني

تحويل HTG إلى RON بسعر الصرف الحقيقي

1000 htg
34.58 ron

1.00000 HTG = 0.03458 RON

متوسط سعر صرف السوق عند 14:18 UTC
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HTG إلى RON مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HTG → 0 RON
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.065488.57031.43851.660670.963818.3332
1GBP1.1529411.2284102.1211.658591.914741.111221.1381
1USD0.93860.814067183.13341.35021.558720.904617.2078
1INR0.01129050.00979230.012028910.01624140.01874970.01088130.20699

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غورد هايتي إلى ليو روماني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HTG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و RON في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HTG الحالي إلى RON وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قردة هايتية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Haiti Gourde / Romanian Leu
1 HTG0.03458 RON
5 HTG0.17291 RON
10 HTG0.34581 RON
20 HTG0.69163 RON
50 HTG1.72908 RON
100 HTG3.45815 RON
250 HTG8.64537 RON
500 HTG17.29075 RON
1000 HTG34.58150 RON
2000 HTG69.16300 RON
5000 HTG172.90750 RON
10000 HTG345.81500 RON
معدلات التحويل Romanian Leu / Haiti Gourde
1 RON28.91720 HTG
5 RON144.58600 HTG
10 RON289.17200 HTG
20 RON578.34400 HTG
50 RON1445.86000 HTG
100 RON2891.72000 HTG
250 RON7229.30000 HTG
500 RON14458.60000 HTG
1000 RON28917.20000 HTG
2000 RON57834.40000 HTG
5000 RON144586.00000 HTG
10000 RON289172.00000 HTG