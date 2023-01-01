10 آلاف ليو روماني إلى غورد هايتي

تحويل RON إلى HTG بسعر الصرف الحقيقي

١٠٬٠٠٠ ron
٢٨٧٬٠٣٨ htg

1.00000 RON = 28.70380 HTG

Mid-market exchange rate at 14:27
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86681.074289.40181.468161.651980.96518.8206
1GBP1.1536711.2393103.1421.693811.905881.1132921.7133
1USD0.930950.806907183.22641.366751.537870.8983517.5206
1INR0.01118550.009695330.012015410.01642210.01847820.01079410.210517

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى غورد هايتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HTG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى HTG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Romanian Leu / Haiti Gourde
1 RON28.70380 HTG
5 RON143.51900 HTG
10 RON287.03800 HTG
20 RON574.07600 HTG
50 RON1435.19000 HTG
100 RON2870.38000 HTG
250 RON7175.95000 HTG
500 RON14351.90000 HTG
1000 RON28703.80000 HTG
2000 RON57407.60000 HTG
5000 RON143519.00000 HTG
10000 RON287038.00000 HTG
معدلات التحويل Haiti Gourde / Romanian Leu
1 HTG0.03484 RON
5 HTG0.17419 RON
10 HTG0.34839 RON
20 HTG0.69677 RON
50 HTG1.74193 RON
100 HTG3.48386 RON
250 HTG8.70965 RON
500 HTG17.41930 RON
1000 HTG34.83860 RON
2000 HTG69.67720 RON
5000 HTG174.19300 RON
10000 HTG348.38600 RON