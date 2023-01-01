500 ليو روماني إلى غورد هايتي

تحويل RON إلى HTG بسعر الصرف الحقيقي

500 ron
14350.55 htg

1.00000 RON = 28.70110 HTG

Mid-market exchange rate at 14:29
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86661.074189.38781.46771.651950.9649518.8311
1GBP1.1539311.23945103.1481.693651.906261.1134921.73
1USD0.9310.806809183.22111.366451.537990.8983517.532
1INR0.01118720.009694770.012016210.01641950.01848070.01079470.210668

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى غورد هايتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HTG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى HTG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Romanian Leu / Haiti Gourde
1 RON28.70110 HTG
5 RON143.50550 HTG
10 RON287.01100 HTG
20 RON574.02200 HTG
50 RON1435.05500 HTG
100 RON2870.11000 HTG
250 RON7175.27500 HTG
500 RON14350.55000 HTG
1000 RON28701.10000 HTG
2000 RON57402.20000 HTG
5000 RON143505.50000 HTG
10000 RON287011.00000 HTG
معدلات التحويل Haiti Gourde / Romanian Leu
1 HTG0.03484 RON
5 HTG0.17421 RON
10 HTG0.34842 RON
20 HTG0.69684 RON
50 HTG1.74210 RON
100 HTG3.48419 RON
250 HTG8.71048 RON
500 HTG17.42095 RON
1000 HTG34.84190 RON
2000 HTG69.68380 RON
5000 HTG174.20950 RON
10000 HTG348.41900 RON