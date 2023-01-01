20 ليو روماني إلى غورد هايتي

تحويل RON إلى HTG بسعر الصرف الحقيقي

20 ron
573.99 htg

1.00000 RON = 28.69950 HTG

Mid-market exchange rate at 14:28
تتبع سعر الصرف
Wise

40+ currencies in one account

Trustpilot logoTrustpilot stars rating

Loading

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.0740589.38811.467641.651880.9649518.8249
1GBP1.153811.2394103.1491.693581.906181.1133621.723
1USD0.931050.806842183.22531.366451.537990.898417.527
1INR0.01118720.009694670.012015610.01641870.01847980.01079480.210597

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى غورد هايتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HTG في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى HTG وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for ليوس الروماني

RON إلى USD

RON إلى EUR

RON إلى CAD

RON إلى AUD

RON إلى GBP

RON إلى SGD

RON إلى CHF

RON إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Romanian Leu / Haiti Gourde
1 RON28.69950 HTG
5 RON143.49750 HTG
10 RON286.99500 HTG
20 RON573.99000 HTG
50 RON1434.97500 HTG
100 RON2869.95000 HTG
250 RON7174.87500 HTG
500 RON14349.75000 HTG
1000 RON28699.50000 HTG
2000 RON57399.00000 HTG
5000 RON143497.50000 HTG
10000 RON286995.00000 HTG
معدلات التحويل Haiti Gourde / Romanian Leu
1 HTG0.03484 RON
5 HTG0.17422 RON
10 HTG0.34844 RON
20 HTG0.69688 RON
50 HTG1.74219 RON
100 HTG3.48438 RON
250 HTG8.71095 RON
500 HTG17.42190 RON
1000 HTG34.84380 RON
2000 HTG69.68760 RON
5000 HTG174.21900 RON
10000 HTG348.43800 RON