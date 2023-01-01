غورد هايتي إلى روبية سريلانكي

تحويل HTG إلى LKR بسعر الصرف الحقيقي

1000 htg
2401.69 lkr

1.00000 HTG = 2.40169 LKR

متوسط سعر صرف السوق عند 11:5 UTC
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HTG إلى LKR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HTG → 0 LKR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0644588.48981.438181.660870.9638518.3314
1GBP1.1528711.2272102.0191.658071.914811.1111921.1342
1USD0.939450.814863183.13191.35111.560310.905517.2215
1INR0.01130070.009802050.012029110.01625250.0187690.01089230.207159

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل غورد هايتي إلى روبية سريلانكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HTG في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LKR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HTG الحالي إلى LKR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for قردة هايتية

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Haiti Gourde / روبية سريلانكية
1 HTG2.40169 LKR
5 HTG12.00845 LKR
10 HTG24.01690 LKR
20 HTG48.03380 LKR
50 HTG120.08450 LKR
100 HTG240.16900 LKR
250 HTG600.42250 LKR
500 HTG1200.84500 LKR
1000 HTG2401.69000 LKR
2000 HTG4803.38000 LKR
5000 HTG12008.45000 LKR
10000 HTG24016.90000 LKR
معدلات التحويل روبية سريلانكية / Haiti Gourde
1 LKR0.41637 HTG
5 LKR2.08187 HTG
10 LKR4.16373 HTG
20 LKR8.32746 HTG
50 LKR20.81865 HTG
100 LKR41.63730 HTG
250 LKR104.09325 HTG
500 LKR208.18650 HTG
1000 LKR416.37300 HTG
2000 LKR832.74600 HTG
5000 LKR2081.86500 HTG
10000 LKR4163.73000 HTG