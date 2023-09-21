كونا كرواتية إلى كرونة سويدية

تحويل HRK إلى SEK بسعر الصرف الحقيقي

1000 hrk
1593.25 sek

1.00000 HRK = 1.59325 SEK

متوسط سعر صرف السوق عند 14:2 UTC
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HRK إلى SEK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HRK → 0 SEK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86771.0642588.48391.438231.66250.963818.3459
1GBP1.1524711.2266101.9821.657631.916111.1107521.1445
1USD0.939650.815262183.1421.35141.562130.9059517.2383
1INR0.01130150.009805650.012027610.01625410.01878870.01089640.207336

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل كونا كرواتية إلى كرونة سويدية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HRK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و SEK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HRK الحالي إلى SEK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Croatian Kuna / الكرونا السويدية
1 HRK1.59325 SEK
5 HRK7.96625 SEK
10 HRK15.93250 SEK
20 HRK31.86500 SEK
50 HRK79.66250 SEK
100 HRK159.32500 SEK
250 HRK398.31250 SEK
500 HRK796.62500 SEK
1000 HRK1593.25000 SEK
2000 HRK3186.50000 SEK
5000 HRK7966.25000 SEK
10000 HRK15932.50000 SEK
معدلات التحويل الكرونا السويدية / Croatian Kuna
1 SEK0.62765 HRK
5 SEK3.13824 HRK
10 SEK6.27648 HRK
20 SEK12.55296 HRK
50 SEK31.38240 HRK
100 SEK62.76480 HRK
250 SEK156.91200 HRK
500 SEK313.82400 HRK
1000 SEK627.64800 HRK
2000 SEK1255.29600 HRK
5000 SEK3138.24000 HRK
10000 SEK6276.48000 HRK