Hırvat kunasından İsveç kronuna

Reel döviz kuru ile HRK → SEK çevirin

1.000 hrk
1.497,63 sek

1.00000 HRK = 1.49763 SEK

05:39 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
1 Ocak 2023'te Hırvatistan, para birimi olarak Hırvat kunasının (HRK) yerine avroyu kabul etti.
Euro döviz kurlarını kontrol edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853851.0731589.0831.453371.65380.94984518.338
1 GBP1.1711711.25685104.3321.702151.936891.1124321.4771
1 USD0.93180.79564183.01081.35431.541070.8850517.088
1 INR0.01122550.009584780.012046610.01631470.01856470.01066190.205853

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Hırvat kunasından İsveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak HRK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SEK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut HRK → SEK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Hırvat kunası için en iyi döviz çiftleri

HRK → USD

HRK → CAD

HRK → SGD

HRK → EUR

HRK → AUD

HRK → GBP

HRK → NZD

HRK → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Hırvat Kunası / İsveç Kronu
1 HRK1.49763 SEK
5 HRK7.48815 SEK
10 HRK14.97630 SEK
20 HRK29.95260 SEK
50 HRK74.88150 SEK
100 HRK149.76300 SEK
250 HRK374.40750 SEK
500 HRK748.81500 SEK
1000 HRK1497.63000 SEK
2000 HRK2995.26000 SEK
5000 HRK7488.15000 SEK
10000 HRK14976.30000 SEK
Çevrim kurları İsveç Kronu / Hırvat Kunası
1 SEK0.66772 HRK
5 SEK3.33861 HRK
10 SEK6.67721 HRK
20 SEK13.35442 HRK
50 SEK33.38605 HRK
100 SEK66.77210 HRK
250 SEK166.93025 HRK
500 SEK333.86050 HRK
1000 SEK667.72100 HRK
2000 SEK1335.44200 HRK
5000 SEK3338.60500 HRK
10000 SEK6677.21000 HRK