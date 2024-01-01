5 لمبيرة هندوراسية إلى زلوتي بولندي

تحويل HNL إلى PLN بسعر الصرف الحقيقي

5 hnl
0.81 pln

1.00000 HNL = 0.16101 PLN

Mid-market exchange rate at 09:16
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8547251.0836589.81911.465581.655820.95467518.5436
1 GBP1.1699711.26785105.0871.71471.937281.1169421.6957
1 USD0.92280.788737182.88571.352451.5280.8809517.1122
1 INR0.01113350.009515960.012064810.0163170.0184350.01062850.206455

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى زلوتي بولندي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و PLN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى PLN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / الزلوتي البولندي
1 HNL0.16101 PLN
5 HNL0.80505 PLN
10 HNL1.61009 PLN
20 HNL3.22018 PLN
50 HNL8.05045 PLN
100 HNL16.10090 PLN
250 HNL40.25225 PLN
500 HNL80.50450 PLN
1000 HNL161.00900 PLN
2000 HNL322.01800 PLN
5000 HNL805.04500 PLN
10000 HNL1610.09000 PLN
معدلات التحويل الزلوتي البولندي / لامبيرا هندوراسي
1 PLN6.21085 HNL
5 PLN31.05425 HNL
10 PLN62.10850 HNL
20 PLN124.21700 HNL
50 PLN310.54250 HNL
100 PLN621.08500 HNL
250 PLN1552.71250 HNL
500 PLN3105.42500 HNL
1000 PLN6210.85000 HNL
2000 PLN12421.70000 HNL
5000 PLN31054.25000 HNL
10000 PLN62108.50000 HNL