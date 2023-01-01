1 زلوتي بولندي إلى لمبيرة هندوراسية

تحويل PLN إلى HNL بسعر الصرف الحقيقي

١ pln
٥٫٩٥ hnl

1.00000 PLN = 5.95166 HNL

Mid-market exchange rate at 06:33
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86721.073889.36161.465631.647940.96318.7294
1GBP1.1531411.23825103.0471.690091.900321.1104721.5978
1USD0.931250.807591183.221.36491.534680.8967517.4422
1INR0.01119050.009704290.012016310.01640110.01844130.01077570.209591

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل زلوتي بولندي إلى لمبيرة هندوراسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار PLN في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HNL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل PLN الحالي إلى HNL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الزلوتي البولندي / لامبيرا هندوراسي
1 PLN5.95166 HNL
5 PLN29.75830 HNL
10 PLN59.51660 HNL
20 PLN119.03320 HNL
50 PLN297.58300 HNL
100 PLN595.16600 HNL
250 PLN1487.91500 HNL
500 PLN2975.83000 HNL
1000 PLN5951.66000 HNL
2000 PLN11903.32000 HNL
5000 PLN29758.30000 HNL
10000 PLN59516.60000 HNL
معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / الزلوتي البولندي
1 HNL0.16802 PLN
5 HNL0.84010 PLN
10 HNL1.68020 PLN
20 HNL3.36040 PLN
50 HNL8.40100 PLN
100 HNL16.80200 PLN
250 HNL42.00500 PLN
500 HNL84.01000 PLN
1000 HNL168.02000 PLN
2000 HNL336.04000 PLN
5000 HNL840.10000 PLN
10000 HNL1680.20000 PLN