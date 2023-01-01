لمبيرة هندوراسية إلى بيزو مكسيكي

تحويل HNL إلى MXN بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hnl
٦٩٧٫٨٥ mxn

1.00000 HNL = 0.69785 MXN

متوسط سعر صرف السوق عند 13:44 UTC
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HNL إلى MXN مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HNL → 0 MXN
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.868051.065688.60631.439571.664090.9643518.3283
1GBP1.1520111.2277102.0851.658561.917231.1109421.1164
1USD0.938450.814531183.15161.350951.561650.9049517.2
1INR0.01128590.009795740.012026210.01624680.01878070.01088310.206851

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى بيزو مكسيكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MXN في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى MXN وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / Mexican Peso
1 HNL0.69785 MXN
5 HNL3.48927 MXN
10 HNL6.97854 MXN
20 HNL13.95708 MXN
50 HNL34.89270 MXN
100 HNL69.78540 MXN
250 HNL174.46350 MXN
500 HNL348.92700 MXN
1000 HNL697.85400 MXN
2000 HNL1395.70800 MXN
5000 HNL3489.27000 MXN
10000 HNL6978.54000 MXN
معدلات التحويل Mexican Peso / لامبيرا هندوراسي
1 MXN1.43297 HNL
5 MXN7.16485 HNL
10 MXN14.32970 HNL
20 MXN28.65940 HNL
50 MXN71.64850 HNL
100 MXN143.29700 HNL
250 MXN358.24250 HNL
500 MXN716.48500 HNL
1000 MXN1432.97000 HNL
2000 MXN2865.94000 HNL
5000 MXN7164.85000 HNL
10000 MXN14329.70000 HNL