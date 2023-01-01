لمبيرة هندوراسية إلى دولار هونغ كونغ

تحويل HNL إلى HKD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ hnl
٣١٧٫٣٣ hkd

1.00000 HNL = 0.31733 HKD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:40 UTC
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HNL إلى HKD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HNL → 0 HKD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86781.0658588.60741.439381.663180.96418.3328
1GBP1.1523411.2279102.0791.658221.916051.1108621.1201
1USD0.938450.814399183.13311.350451.560430.904517.2002
1INR0.01128570.009796320.012028910.01624440.01877020.01088010.2069

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى دولار هونغ كونغ

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى HKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / دولار هونغ كونغ
1 HNL0.31733 HKD
5 HNL1.58664 HKD
10 HNL3.17327 HKD
20 HNL6.34654 HKD
50 HNL15.86635 HKD
100 HNL31.73270 HKD
250 HNL79.33175 HKD
500 HNL158.66350 HKD
1000 HNL317.32700 HKD
2000 HNL634.65400 HKD
5000 HNL1586.63500 HKD
10000 HNL3173.27000 HKD
معدلات التحويل دولار هونغ كونغ / لامبيرا هندوراسي
100 HKD315.13300 HNL
200 HKD630.26600 HNL
300 HKD945.39900 HNL
500 HKD1575.66500 HNL
1000 HKD3151.33000 HNL
2000 HKD6302.66000 HNL
2500 HKD7878.32500 HNL
3000 HKD9453.99000 HNL
4000 HKD12605.32000 HNL
5000 HKD15756.65000 HNL
10000 HKD31513.30000 HNL
20000 HKD63026.60000 HNL