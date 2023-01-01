لمبيرة هندوراسية إلى دولار فيجي

تحويل HNL إلى FJD بسعر الصرف الحقيقي

1000 hnl
92.08 fjd

1.00000 HNL = 0.09208 FJD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:38 UTC
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HNL إلى FJD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 HNL → 0 FJD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86751.065488.56881.438291.662090.963918.3295
1GBP1.1527411.2281102.0941.657941.915911.1111221.1286
1USD0.93860.814266183.1321.351.560060.905117.2043
1INR0.01129070.009794860.012029110.01623920.01876610.01088750.206952

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل لمبيرة هندوراسية إلى دولار فيجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار HNL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و FJD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل HNL الحالي إلى FJD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل لامبيرا هندوراسي / دولار فيجي
1 HNL0.09208 FJD
5 HNL0.46038 FJD
10 HNL0.92075 FJD
20 HNL1.84150 FJD
50 HNL4.60375 FJD
100 HNL9.20751 FJD
250 HNL23.01877 FJD
500 HNL46.03755 FJD
1000 HNL92.07510 FJD
2000 HNL184.15020 FJD
5000 HNL460.37550 FJD
10000 HNL920.75100 FJD
معدلات التحويل دولار فيجي / لامبيرا هندوراسي
1 FJD10.86070 HNL
5 FJD54.30350 HNL
10 FJD108.60700 HNL
20 FJD217.21400 HNL
50 FJD543.03500 HNL
100 FJD1086.07000 HNL
250 FJD2715.17500 HNL
500 FJD5430.35000 HNL
1000 FJD10860.70000 HNL
2000 FJD21721.40000 HNL
5000 FJD54303.50000 HNL
10000 FJD108607.00000 HNL