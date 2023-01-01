الدولار الغياني إلى درهم مغربي

تحويل GYD إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gyd
٤٩٫١١ mad

1.00000 GYD = 0.04911 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 13:12 UTC
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GYD إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GYD → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.064388.4831.436591.662190.9635518.2816
1GBP1.1528711.22715102.0221.656411.916521.1108521.0789
1USD0.939550.814896183.13731.34981.561770.905417.1771
1INR0.01130160.009801810.012028310.01623580.01878540.01089040.206611

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الدولار الغياني إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GYD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GYD الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for دولار غيانا

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل دولار غياني / الدرهم المغربي
1 GYD0.04911 MAD
5 GYD0.24555 MAD
10 GYD0.49109 MAD
20 GYD0.98219 MAD
50 GYD2.45547 MAD
100 GYD4.91093 MAD
250 GYD12.27733 MAD
500 GYD24.55465 MAD
1000 GYD49.10930 MAD
2000 GYD98.21860 MAD
5000 GYD245.54650 MAD
10000 GYD491.09300 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / دولار غياني
1 MAD20.36270 GYD
5 MAD101.81350 GYD
10 MAD203.62700 GYD
20 MAD407.25400 GYD
50 MAD1018.13500 GYD
100 MAD2036.27000 GYD
250 MAD5090.67500 GYD
500 MAD10181.35000 GYD
1000 MAD20362.70000 GYD
2000 MAD40725.40000 GYD
5000 MAD101813.50000 GYD
10000 MAD203627.00000 GYD