كتزال غواتيمالي إلى دولار ترينيداد وتوباغو

حوّل GTQ إلى TTD بسعر الصرف المتوسط للسوق. Wise هو الحساب العالمي لإرسال الأموال وإنفاقها وتحويلها كالمحليين.

متوسط ​​سعر الصرف في السوق
Q1 GTQ = 0.8815 TTD

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تسجيل الدخولمعرفة المزيد

وفر عند الإنفاق والإرسال واستلام الأموال

وفّر المال عند إرسال الأموال وإنفاقها واستلامها بأكثر من 40 عملة. كل ما تحتاجه، في حساب واحد، وقتما تشاء.

  • إدارة الأموال أثناء التنقل عالميًا.

    احتفظ بعملاتك في متناول اليد في مكان واحد، وحولها في ثوانٍ.

  • بطاقة خصم مباشر دولية

    لا تقلق أبدًا بشأن زيادات سعر الصرف، أو رسوم المعاملات المرتفعة عند الإنفاق في الخارج.

  • أرسل الأموال إلى الخارج، ووفر في الرسوم

    اجعل لأموالك قيمة أكبر، مهما بَعُدت المسافات.

تسجيل الدخولمعرفة المزيد

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  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

نزّل تطبيق Wise المجاني لتحويل العملات

  • مقارنة مقدمي خدمات تحويل الأموال

    دون أي رسوم خفية، ستحصل دائمًا على متوسط ​​سعر الصرف في السوق مع Wise.

  • متابعة أسعار الصرف لحظة بلحظة

    احفظ عملاتك المفضلة للتحقق من كيفية تغير سعر الصرف بمرور الوقت.

  • مجاني تمامًا، دون إعلانات

    التنزيل خلال ثوانٍ. خدمة مجانية تمامًا ودون إعلانات مزعجة.

المخطط من GTQ إلى TTD،

يستخدم مخططنا التفاعلي من GTQ إلى TTD متوسط ​​سعر الصرف في السوق في الوقت الفعلي ويتيح لك عرض سجل بيانات حتى السنوات الخمس الماضية. هل تنتظر سعرًا أفضل؟ يمكنك تعيين تنبيه الآن، وسنخبرك عندما يتحسن السعر. لن تفوتك أبدًا آخر الأخبار بفضل ملخصاتنا اليومية.

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أسعار الصرف من GTQ إلى TTD اليوم

GTQTTD
1 GTQ0.88 TTD
5 GTQ4.41 TTD
10 GTQ8.82 TTD
20 GTQ17.63 TTD
50 GTQ44.08 TTD
100 GTQ88.15 TTD
250 GTQ220.38 TTD
500 GTQ440.77 TTD
1000 GTQ881.53 TTD
2000 GTQ1,763.07 TTD
5000 GTQ4,407.67 TTD
10000 GTQ8,815.34 TTD
TTDGTQ
1 TTD1.13 GTQ
5 TTD5.67 GTQ
10 TTD11.34 GTQ
20 TTD22.69 GTQ
50 TTD56.72 GTQ
100 TTD113.44 GTQ
250 TTD283.60 GTQ
500 TTD567.20 GTQ
1000 TTD1,134.39 GTQ
2000 TTD2,268.78 GTQ
5000 TTD5,671.95 GTQ
10000 TTD11,343.90 GTQ

الأسئلة الشائعة

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