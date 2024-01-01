10 فرنك غيني إلى ليرة لبنانية

تحويل GNF إلى LBP بسعر الصرف الحقيقي

10 gnf
104.26 lbp

1.00000 GNF = 10.42620 LBP

Mid-market exchange rate at 01:02
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8541251.0814589.62931.461851.650690.9538418.5249
1 GBP1.1707911.26615104.9371.711521.932611.1167521.6888
1 USD0.92470.789796182.87881.351751.526370.8820517.1297
1 INR0.01115710.009529530.012065810.016310.01841690.01064260.206684

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل فرنك غيني إلى ليرة لبنانية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GNF في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GNF الحالي إلى LBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Guinean francs

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Guinean Franc / جنيه لبناني
1 GNF10.42620 LBP
5 GNF52.13100 LBP
10 GNF104.26200 LBP
20 GNF208.52400 LBP
50 GNF521.31000 LBP
100 GNF1042.62000 LBP
250 GNF2606.55000 LBP
500 GNF5213.10000 LBP
1000 GNF10426.20000 LBP
2000 GNF20852.40000 LBP
5000 GNF52131.00000 LBP
10000 GNF104262.00000 LBP
معدلات التحويل جنيه لبناني / Guinean Franc
1 LBP0.09591 GNF
5 LBP0.47956 GNF
10 LBP0.95912 GNF
20 LBP1.91824 GNF
50 LBP4.79559 GNF
100 LBP9.59118 GNF
250 LBP23.97795 GNF
500 LBP47.95590 GNF
1000 LBP95.91180 GNF
2000 LBP191.82360 GNF
5000 LBP479.55900 GNF
10000 LBP959.11800 GNF