1 دالاسي غامبي إلى تاكا بنغلاديشي

تحويل GMD إلى BDT بسعر الصرف الحقيقي

1 gmd
1.63 bdt

1.00000 GMD = 1.62719 BDT

Mid-market exchange rate at 22:01
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.8539351.0820589.68181.46121.648080.95316518.5193
1 GBP1.1710511.2671105.0191.711091.929941.116221.6864
1 USD0.92410.789204182.88141.35041.523110.8809517.115
1 INR0.01115050.009522080.012065410.01629320.0183770.0106290.2065

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دالاسي غامبي إلى تاكا بنغلاديشي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BDT في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GMD الحالي إلى BDT وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدلاسي الغامبي

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Gambian Dalasi / Bangladeshi Taka
1 GMD1.62719 BDT
5 GMD8.13595 BDT
10 GMD16.27190 BDT
20 GMD32.54380 BDT
50 GMD81.35950 BDT
100 GMD162.71900 BDT
250 GMD406.79750 BDT
500 GMD813.59500 BDT
1000 GMD1627.19000 BDT
2000 GMD3254.38000 BDT
5000 GMD8135.95000 BDT
10000 GMD16271.90000 BDT
معدلات التحويل Bangladeshi Taka / Gambian Dalasi
1 BDT0.61456 GMD
5 BDT3.07278 GMD
10 BDT6.14556 GMD
20 BDT12.29112 GMD
50 BDT30.72780 GMD
100 BDT61.45560 GMD
250 BDT153.63900 GMD
500 BDT307.27800 GMD
1000 BDT614.55600 GMD
2000 BDT1229.11200 GMD
5000 BDT3072.78000 GMD
10000 BDT6145.56000 GMD