دالاسي غامبي إلى درهم إماراتي

تحويل GMD إلى AED بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ gmd
٥٦٫٨٣ aed

1.00000 GMD = 0.05683 AED

متوسط سعر صرف السوق عند 12:18 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

GMD إلى AED مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GMD → 0 AED
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867551.063488.40081.436711.662080.963118.2519
1GBP1.1526711.22595101.9141.656321.916151.1101421.0418
1USD0.940450.815694183.13031.351051.562990.905717.1637
1INR0.01131210.009812230.012029310.01625220.01880170.01089490.206467

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل دالاسي غامبي إلى درهم إماراتي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GMD في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و AED في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GMD الحالي إلى AED وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for الدلاسي الغامبي

GMD إلى USD

GMD إلى EUR

GMD إلى GBP

GMD إلى INR

GMD إلى JPY

GMD إلى RUB

GMD إلى AUD

GMD إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Gambian Dalasi / الدرهام بالإمارات العربية المتحدة
1 GMD0.05683 AED
5 GMD0.28417 AED
10 GMD0.56834 AED
20 GMD1.13668 AED
50 GMD2.84170 AED
100 GMD5.68340 AED
250 GMD14.20850 AED
500 GMD28.41700 AED
1000 GMD56.83400 AED
2000 GMD113.66800 AED
5000 GMD284.17000 AED
10000 GMD568.34000 AED
معدلات التحويل الدرهام بالإمارات العربية المتحدة / Gambian Dalasi
1 AED17.59510 GMD
5 AED87.97550 GMD
10 AED175.95100 GMD
20 AED351.90200 GMD
50 AED879.75500 GMD
100 AED1759.51000 GMD
250 AED4398.77500 GMD
500 AED8797.55000 GMD
1000 AED17595.10000 GMD
2000 AED35190.20000 GMD
5000 AED87975.50000 GMD
10000 AED175951.00000 GMD