جنيه جبل طارق إلى لاري جورجي

تحويل GIP إلى GEL بسعر الصرف الحقيقي

1000 gip
3316.62 gel

1.00000 GIP = 3.31662 GEL

متوسط سعر صرف السوق عند 12:7 UTC
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GIP إلى GEL مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GIP → 0 GEL
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867251.0634588.35891.436831.661640.962718.2388
1GBP1.1530711.22625101.8851.656791.916021.1100621.0309
1USD0.940350.815494183.0871.35111.56250.9051517.1506
1INR0.01131750.009814950.012035610.01626130.01880560.0108940.206417

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل جنيه جبل طارق إلى لاري جورجي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GIP في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GEL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GIP الحالي إلى GEL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل جنيه جبل طارق / لاري جورجي
1 GIP3.31662 GEL
5 GIP16.58310 GEL
10 GIP33.16620 GEL
20 GIP66.33240 GEL
50 GIP165.83100 GEL
100 GIP331.66200 GEL
250 GIP829.15500 GEL
500 GIP1658.31000 GEL
1000 GIP3316.62000 GEL
2000 GIP6633.24000 GEL
5000 GIP16583.10000 GEL
10000 GIP33166.20000 GEL
معدلات التحويل لاري جورجي / جنيه جبل طارق
1 GEL0.30151 GIP
5 GEL1.50756 GIP
10 GEL3.01512 GIP
20 GEL6.03024 GIP
50 GEL15.07560 GIP
100 GEL30.15120 GIP
250 GEL75.37800 GIP
500 GEL150.75600 GIP
1000 GEL301.51200 GIP
2000 GEL603.02400 GIP
5000 GEL1507.56000 GIP
10000 GEL3015.12000 GIP