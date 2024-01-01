Cebelitarık lirasından Gürcistan larisine

Reel döviz kuru ile GIP → GEL çevirin

1.000 gip
3.324,76 gel

1.00000 GIP = 3.32476 GEL

03:45 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.853661.0725589.03241.452721.654020.94967518.3373
1 GBP1.1714311.25645104.2981.70181.937621.1124721.4814
1 USD0.932350.795893183.011.354451.542140.8854517.0969
1 INR0.01123190.009587920.012046710.01631670.01857770.01066680.205962

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Cebelitarık lirasından Gürcistan larisine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GIP ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GEL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GIP → GEL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Cebelitarık lirası için en iyi döviz çiftleri

GIP → USD

GIP → EUR

GIP → GBP

GIP → INR

GIP → JPY

GIP → RUB

GIP → AUD

GIP → ZAR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Cebelitarık Lirası / Gürcistan Larisi
1 GIP3.32476 GEL
5 GIP16.62380 GEL
10 GIP33.24760 GEL
20 GIP66.49520 GEL
50 GIP166.23800 GEL
100 GIP332.47600 GEL
250 GIP831.19000 GEL
500 GIP1662.38000 GEL
1000 GIP3324.76000 GEL
2000 GIP6649.52000 GEL
5000 GIP16623.80000 GEL
10000 GIP33247.60000 GEL
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Cebelitarık Lirası
1 GEL0.30077 GIP
5 GEL1.50387 GIP
10 GEL3.00774 GIP
20 GEL6.01548 GIP
50 GEL15.03870 GIP
100 GEL30.07740 GIP
250 GEL75.19350 GIP
500 GEL150.38700 GIP
1000 GEL300.77400 GIP
2000 GEL601.54800 GIP
5000 GEL1503.87000 GIP
10000 GEL3007.74000 GIP