20 Gürcistan larisinden Cebelitarık lirasına

Reel döviz kuru ile GEL → GIP çevirin

1,000₾ GEL = 0,2907£ GIP

21:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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GEL → GIP çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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GIP
1 GEL → GIPSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,29070,2907
Düşük0,27960,2732
Ortalama0,28360,2813
Değişim3.20%1.57%
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1 GEL → GIP istatistikleri

GEL → GIP kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2907, en düşük 0,2796 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2836 oldu. GEL → GIP kurundaki değişiklik 3.20 değerindeydi.

GEL → GIP kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2907, en düşük 0,2732 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2813 oldu. GEL → GIP kurundaki değişiklik 1.57 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiGEL - GIP tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8351,05488,9831,4851,6310,93621,452
1 GBP1,19711,262106,5531,7781,9531,12125,687
1 USD0,9490,792184,4321,4091,5470,88820,354
1 INR0,0110,0090,01210,0170,0180,0110,241

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Gürcistan larisinden Cebelitarık lirasına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak GEL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak GIP seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut GEL → GIP kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Gürcistan larisi için en iyi döviz çiftleri

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GEL → AUD

GEL → ZAR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Gürcistan Larisi / Cebelitarık Lirası
1 GEL0,29066 GIP
5 GEL1,45329 GIP
10 GEL2,90658 GIP
20 GEL5,81316 GIP
50 GEL14,53290 GIP
100 GEL29,06580 GIP
250 GEL72,66450 GIP
500 GEL145,32900 GIP
1000 GEL290,65800 GIP
2000 GEL581,31600 GIP
5000 GEL1.453,29000 GIP
10000 GEL2.906,58000 GIP
Çevrim kurları Cebelitarık Lirası / Gürcistan Larisi
1 GIP3,44046 GEL
5 GIP17,20230 GEL
10 GIP34,40460 GEL
20 GIP68,80920 GEL
50 GIP172,02300 GEL
100 GIP344,04600 GEL
250 GIP860,11500 GEL
500 GIP1.720,23000 GEL
1000 GIP3.440,46000 GEL
2000 GIP6.880,92000 GEL
5000 GIP17.202,30000 GEL
10000 GIP34.404,60000 GEL