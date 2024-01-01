20 سيدي غاني إلى دينار مقدوني

تحويل GHS إلى MKD بسعر الصرف الحقيقي

20 ghs
92.10 mkd

1.00000 GHS = 4.60501 MKD

Mid-market exchange rate at 21:58
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أعلى العملات

 USDCADEURZARGBPSGDAUDINR
1 USD11.35070.9241519.31580.7891731.343351.5235882.8953
1 CAD0.74035710.68418514.30060.5842690.9945581.1279961.3721
1 EUR1.08211.46159120.90160.8539151.453641.6486689.701
1 ZAR0.05177110.06992720.047843210.04085630.06954670.07887734.29158

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى دينار مقدوني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MKD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى MKD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / دينار مقدوني
1 GHS4.60501 MKD
5 GHS23.02505 MKD
10 GHS46.05010 MKD
20 GHS92.10020 MKD
50 GHS230.25050 MKD
100 GHS460.50100 MKD
250 GHS1151.25250 MKD
500 GHS2302.50500 MKD
1000 GHS4605.01000 MKD
2000 GHS9210.02000 MKD
5000 GHS23025.05000 MKD
10000 GHS46050.10000 MKD
معدلات التحويل دينار مقدوني / Ghanaian Cedi
1 MKD0.21715 GHS
5 MKD1.08577 GHS
10 MKD2.17155 GHS
20 MKD4.34310 GHS
50 MKD10.85775 GHS
100 MKD21.71550 GHS
250 MKD54.28875 GHS
500 MKD108.57750 GHS
1000 MKD217.15500 GHS
2000 MKD434.31000 GHS
5000 MKD1085.77500 GHS
10000 MKD2171.55000 GHS