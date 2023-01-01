سيدي غاني إلى درهم مغربي

تحويل GHS إلى MAD بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ghs
٩١٧٫٥٩ mad

1.00000 GHS = 0.91759 MAD

متوسط سعر صرف السوق عند 11:54 UTC
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GHS إلى MAD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GHS → 0 MAD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.0637588.37331.437391.661720.962618.2026
1GBP1.1532711.22685101.9231.657781.91651.1101420.9935
1USD0.940050.815096183.07711.351251.562130.904917.1117
1INR0.01131560.009811310.01203710.0162650.01880340.01089230.205974

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى درهم مغربي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MAD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى MAD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for سيدي الغاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / الدرهم المغربي
1 GHS0.91759 MAD
5 GHS4.58796 MAD
10 GHS9.17591 MAD
20 GHS18.35182 MAD
50 GHS45.87955 MAD
100 GHS91.75910 MAD
250 GHS229.39775 MAD
500 GHS458.79550 MAD
1000 GHS917.59100 MAD
2000 GHS1835.18200 MAD
5000 GHS4587.95500 MAD
10000 GHS9175.91000 MAD
معدلات التحويل الدرهم المغربي / Ghanaian Cedi
1 MAD1.08981 GHS
5 MAD5.44905 GHS
10 MAD10.89810 GHS
20 MAD21.79620 GHS
50 MAD54.49050 GHS
100 MAD108.98100 GHS
250 MAD272.45250 GHS
500 MAD544.90500 GHS
1000 MAD1089.81000 GHS
2000 MAD2179.62000 GHS
5000 MAD5449.05000 GHS
10000 MAD10898.10000 GHS