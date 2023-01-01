سيدي غاني إلى كيب لاوي

تحويل GHS إلى LAK بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ghs
١٬٧٩٥٬٨٥٠ lak

1.00000 GHS = 1795.85000 LAK

متوسط سعر صرف السوق عند 11:53 UTC
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GHS إلى LAK مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GHS → 0 LAK
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86711.0637588.37331.437391.661720.962618.2026
1GBP1.1532711.22685101.9231.657781.91651.1101420.9935
1USD0.940050.815096183.07711.351251.562130.904917.1117
1INR0.01131560.009811310.01203710.0162650.01880340.01089230.205974

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى كيب لاوي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و LAK في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى LAK وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for سيدي الغاني

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Ghanaian Cedi / كيب لاوسي
1 GHS1795.85000 LAK
5 GHS8979.25000 LAK
10 GHS17958.50000 LAK
20 GHS35917.00000 LAK
50 GHS89792.50000 LAK
100 GHS179585.00000 LAK
250 GHS448962.50000 LAK
500 GHS897925.00000 LAK
1000 GHS1795850.00000 LAK
2000 GHS3591700.00000 LAK
5000 GHS8979250.00000 LAK
10000 GHS17958500.00000 LAK
معدلات التحويل كيب لاوسي / Ghanaian Cedi
1 LAK0.00056 GHS
5 LAK0.00278 GHS
10 LAK0.00557 GHS
20 LAK0.01114 GHS
50 LAK0.02784 GHS
100 LAK0.05568 GHS
250 LAK0.13921 GHS
500 LAK0.27842 GHS
1000 LAK0.55684 GHS
2000 LAK1.11368 GHS
5000 LAK2.78420 GHS
10000 LAK5.56839 GHS