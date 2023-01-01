سيدي غاني إلى روبية إندونيسية

تحويل GHS إلى IDR بسعر الصرف الحقيقي

1000 ghs
1371540 idr

1.00000 GHS = 1371.54000 IDR

متوسط سعر صرف السوق عند 11:52 UTC
تتبع سعر الصرف
Spend abroad without hidden fees

GHS إلى IDR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 GHS → 0 IDR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867051.06488.3931.437521.661590.962918.2015
1GBP1.1533411.22715101.9471.657941.916371.1105520.9925
1USD0.939850.814896183.07611.351051.561650.90517.1067
1INR0.01131310.009809030.012037210.01626280.01879780.01089360.205916

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل سيدي غاني إلى روبية إندونيسية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار GHS في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و IDR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل GHS الحالي إلى IDR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for سيدي الغاني

GHS إلى USD

GHS إلى CAD

GHS إلى EUR

GHS إلى ZAR

GHS إلى GBP

GHS إلى SGD

GHS إلى AUD

GHS إلى INR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Ghanaian Cedi / الروبية الإندونيسية
1 GHS1371.54000 IDR
5 GHS6857.70000 IDR
10 GHS13715.40000 IDR
20 GHS27430.80000 IDR
50 GHS68577.00000 IDR
100 GHS137154.00000 IDR
250 GHS342885.00000 IDR
500 GHS685770.00000 IDR
1000 GHS1371540.00000 IDR
2000 GHS2743080.00000 IDR
5000 GHS6857700.00000 IDR
10000 GHS13715400.00000 IDR
معدلات التحويل الروبية الإندونيسية / Ghanaian Cedi
1 IDR0.00073 GHS
5 IDR0.00365 GHS
10 IDR0.00729 GHS
20 IDR0.01458 GHS
50 IDR0.03646 GHS
100 IDR0.07291 GHS
250 IDR0.18228 GHS
500 IDR0.36455 GHS
1000 IDR0.72911 GHS
2000 IDR1.45821 GHS
5000 IDR3.64553 GHS
10000 IDR7.29106 GHS